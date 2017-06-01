Kafkaokur 18. Sayı Çıktı!

Kapak konusu: Bob Marley
Yayın Yönetmeni
Gökhan Demir
Editör
Merve Özdolap
Sanat Yönetmeni
Rabia Gençer
Yazar Kadrosu
Ece Temelkuran
Eray Yasin Işık
Cansu Cindoruk
Kaan Murat Yanık
Ezgi Ayvalı
Merve Özdolap
Atılay Aşkaroğlu
Emre Polat
Esra Pulak
Nazlı Başaran
Mustafa Silici
Sumru Uzun
İpek Atcan
Bahri Butimar
İlknur Öztulum
Nihan Özkoçak
Neslihan Önderoğlu
Emre Polat
Doğukan Hazar
Gökça Kocaman
Ceyda Emel Öztek
Özgün Gök
Ömer Okatali
Güneş Çap
Eda Al
Çizimler
Tülay Palaz
Rabia Gençer
Eren Caner Polat
Onur Şahinoğlu
Gizem Gözde Uçar
Sinan Artan
Ayla Acet
Reha Barış
Tayfun Yağcı
Atılay Aşkaroğlu
Yamaç Atan
Erişçan Türk
Yeliz Akın
Ayşegül Anağlı
Gökçe Kocaman
Filiz İrem Özbaş
İnanç Solak
Esin Bayhan