Kafka Okur 17. Sayı Çıktı!

Kapak konusu: Hasan Ali toptaş
Yayın Yönetmeni
Gökhan Demir
Editör
Merve Özdolap
Yazar Kadrosu
Ece Temelkuran
Mert Fırat
Eray Yasin Işık
Dilek Atlı
Ayşe Uzun
Serkan Karadağ
Ömer Okatali
Nihan Özkoçak
Evindar Çakıl
Cansu Cindoruk
Murat Gülen
Kaan Murat Yanık
Burak Karaduman
Ezgi Ayvalı
Aslıhan Uysak
Merve Özdolap
Atılay Aşkaroğlu
Büşra Biçer
Selcan Aydın
Emre Polat
Esra Pulak
Nazlı Başaran
Mustafa Silici
Didem Yıldız
Sumru Uzun
Nurdan Baysal
Çizimler
Tülay Palaz
Rabia Gençer
Filiz İrem Özbaş
Eren Caner Polat
Atılay Aşkaroğlu
Yamaç Atan
Onurcan Kaya
Reha Barış
Emre Sarıçam
Seda Şakiroğlu
Hakan Baser
Tayfun Yağcı
Onur Şahinoğlu
Özcan Çelik
Seyhan Eser
Canan Barış
Ceren Sultan Ekinci