Kafka Okur 16. Sayı Çıktı!

Kapak konusu: Didem Madak
Yayın Yönetmeni
Gökhan Demir
Editör
Merve Özdolap
Yazar Kadrosu
Ece Temelkuran
Nermin Sarıbaş
Nur Kıpçak
Bahri Butimar
Nazlı Başaran
Ceyda Emel Öztek
ÖZden İnal
Mustafa Silici
Esra Pulak
Merve Özdolap
Atılay Aşkaroğlu
Gizem Öykü Çağlan
Selcan Aydın
Cansu Cindoruk
Eray Yasin Işık
Emre Polat
Oğuz Aslan
Kaan Murat Yanık
Dilek Atlı
Ezgi Ayvalı
Sumru Uzun
Zeynep Betül Demirses
Gökhan Demir
Çizimler
Tülay Palaz
Rabia Gençer
Filiz İrem Özbaş
Eren Caner Polat
Atılay Aşkaroğlu
Tayfun Yağcı
Esin Bayhan
Deniz Zor
Ferit Güleç
Ayşenur Maden
Onur Şahinoğlu
Süleyman Özkara
Ezgi Ayvalı
Utkay Özcan