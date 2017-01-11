11. Ankara Kitap Fuarı

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K.$quote=Franz Kafka
Odandan çıkman gerekmez, masanda oturmaya devam et ve dinle... Dinleme bile, sadece bekle... Bekleme bile, gerçekten sakin ve yalnız ol. Dünya özgürce sunacaktır kendini sana... Maskesinden sıyrılmak için başka seçeneği yok, huşu içinde yuvarlanacaktır ayaklarının dibine...
#kafkaokur$quote=Hürriyet
Bumerang ödülleri 2013, En Tarz Blog Birincisi "Kafka Okur"
#kafkaokur$quote=Vefa Lisesi
11. Kemal Sunal Ödülleri 2016, En İyi Kültür Sanat Dergisi "Kafka Okur"
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