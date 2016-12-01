Kafka Okur 15. Sayı Çıktı!

Kapak konusu: Jean-Paul Sartre & Simone de Beauvoir
Yayın Yönetmeni
Gökhan Demir
Editör
Merve Özdolap
Yazar Kadrosu
Buket Uzuner
Ece Temelkuran
Can Bonomo
Eray Yasin Işık
Dilek Atlı
Nermin Sarıbaş
Cansu Cindoruk
Ezgi Ayvalı
Selcan Aydın
Merve Özdolap
Esra Pulak
Gökhan Coşkun
Ece Gün
Bahri Butimar
Kaan Murat Yanık
Oğuz Aslan
Aslıhan Mangan
Emre Polat
Nazlı Başaran
Atılay Aşkaroğlu
Ceyda Emel Öztek
Mustafa Silici
S. Nur Ergün
Çizimler
Dergi Tasarım: Rabia Gençer
Kapak: Tülay Palaz
Takvim Tasarım: Gülce Kulaber
İllustrasyon: Eren Caner Polat
İllustrasyon: Filiz İrem Özbaş
İllustrasyon: Atılay Aşkaroğlu
İllustrasyon: Ayşenur Maden
İllustrasyon: Onur Şahinoğlu
İllustrasyon: Utkay Özcan
İllustrasyon: Rabia Gençer