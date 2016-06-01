Kitap #buyazkafkaokur (Çekiliş sonucu)

15- 25 Haziran günleri arasında #kafkaokurheryerde #buyazkafkaokur #kendimeaitbiroda etiketleriyle Instagram'da fotoğraf paylaşan okurlarımız arasından yaptığımız çekiliş sonucunda bizden 3 er kitap ve birer defter kazanan 25 şanslı okurumuz (bir bonus) listelenmiştir.
zarifseverr/
__vaveyla/
muradiyettnc/
sarhanbuse/
haticeguvenn/
simsekhaciomer/
kitapgezegenii/
kitapbuyucusu/
ozge_kaya_/
ess.esss/
umranmrs/
esinnurceliiik/
defterimdekipapatya/
baharrkaratas/
nergiseher/
asliondr/
husnauzunnn/
gulsahbtr/
kohneperest/
kadriyec_/
tarcinlikurabiyeblog/
esraa_shnn/
bayanofli/
burrcukka/
gezgin_zelis/
birmeftunkiz/
Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.
Not: Kafka Okur ekibimiz kazanan şanslı okurlarımıza ulaşıp adres bilgilerini isteyecektir. Kargolar hazırlandığı için kitaplar karışık gönderilecektir.
Kitap listesi:
Albert Camus, Yaz
Albert Camus, Mutlu Ölüm
Albert Camus, Sürgün ve Krallık
Bilge Karasu, Kısmet Büfesi
Bilge Karasu, Susanlar
Bilge Karasu, Lağımlaranası ya da Beyoğlu
Bilge Karasu, Gece
Cahit Zarifoğlu, Yedi Güzel Adam
Edip Cansever, Ben Ruhi Bey Nasılım
Franz Kafka, Dava
Gilles Deleuze ve Felix Guattari, Kafka: Minör Bir Edebiyat İçin
Gabriel Garcia Marquez, Bir Kayıp Denizci
Gabriel Garcia Marquez, Benim Hüzünlü Orospularım
Gabriel Garcia Marquez, Mavi Köpeğin Gözleri
Gabriel Garcia Marquez, İyi Kalpli Erendira
Hasan Ali Toptaş, Yalnızlıklar
John Steinbeck, İnci
Milan Kundera, Bilmemek
Milan Kundera, Kimlik
Milan Kundera, Perde
Milan Kundera, Yavaşlık
Oruç Aruoba, İle
Özdemir Asaf, Yalızlık Paylaşılmaz
Özdemir Asaf, Dokuza Kadar On
Pablo Neruda, Yeryüzünde Konaklama
Pablo Neruda, Kuşlar Sanatı
Pablo Neruda, Kuruntular Kitabı
Pablo Neruda, Kaptanın Dizeleri
Sait Faik Abasıyanık, Havada Bulut
Sait Faik Abasıyanık, Kumpanya
Sait Faik Abasıyanık, Kayıp Aranıyor
Sait Faik Abasıyanık, Lüzumsuz Adam
Sait Faik Abasıyanık, Semaver
Sait Faik Abasıyanık, Mahalle Kavgası
Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan
Sait Faik Abasıyanık, Şahmerdan
Sait Faik Abasıyanık, Medarı Maişet Motoru
Sait Faik Abasıyanık, Seçme Hikayeler
Sait Faik Abasıyanık, Havuz Başı
Selim İleri, Cumartesi Yalnızlığı
Selim İleri, Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak
Selim İleri, Dostlukların Son Günü
Sema Kaygusuz, Yüzünde Bir Yer
Sema Kaygusuz, Doyma Noktası
Sema Kaygusuz, Karaduygun
Sema Kaygusuz, Sandık Lekesi
Sema Kaygusuz, Yere Düşen Dualar
Sema Kaygusuz, Esiz Sözler Kuyusu
Sylvia Plath, Ariel
Tezer Özlü, Yeryüzüne Dayanabilmek İçin
Tezer Özlü, Eski Bahçe - Eski Sevgi
Tomris Uyar, Yaz Düşleri Düş Kışları
Tomris Uyar, Yürekte Bukağı
Tomris Uyar, İpek ve Bakır
Tomris Uyar, Sekizinci Günah
Tomris Uyar, Ödeşmeler ve Şahmeran Hikayesi
Turgut Uyar, Dünyanın En Güzel Arabistanı
Umberto Eco, Ortaçağ’ı Düşlemek
Vüs’at O. Bener, Siyah-Beyaz
Vüs’at O. Bener, Bay Muannit Sahtegi’nin Notları
Vüs’at O. Bener, Kapan
Yaşar Kemal, Ağrı Dağı Efsanesi
Yaşar Kemal, Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor
Yaşar Kemal, Teneke
Yaşar Kemal, Kuşlar da Gitti
Yaşar Kemal, Üç Anadolu Efsanesi
Yekta Kopan, Aile Çay Bahçesi
Yekta Kopan, Fildişi Karası
Yekta Kopan, Kara Kedinin Gölgesi
Yekta Kopan, İki Şiirin Arasında
Yekta Kopan, Bir de Baktım Yoksun
Yekta Kopan, Kediler Güzel Uyanır
Zülfü Livaneli, Bir Kedi Bir Adam Bir Ölüm
Zülfü Livaneli, Leyla’nın Evi
Zülfü Livaneli, Arafat’ta Bir Çocuk