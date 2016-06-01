Bu Yaz Kafka Okur

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Kitap Listesi



Albert Camus, Yaz

Albert Camus, Mutlu Ölüm

Albert Camus, Sürgün ve Krallık

Bilge Karasu, Kısmet Büfesi

Bilge Karasu, Susanlar

Bilge Karasu, Lağımlaranası ya da Beyoğlu

Bilge Karasu, Gece

Cahit Zarifoğlu, Yedi Güzel Adam

Edip Cansever, Ben Ruhi Bey Nasılım

Franz Kafka, Dava

Gilles Deleuze ve Felix Guattari, Kafka: Minör Bir Edebiyat İçin

Gabriel Garcia Marquez, Bir Kayıp Denizci

Gabriel Garcia Marquez, Benim Hüzünlü Orospularım

Gabriel Garcia Marquez, Mavi Köpeğin Gözleri

Gabriel Garcia Marquez, İyi Kalpli Erendira

Hasan Ali Toptaş, Yalnızlıklar

John Steinbeck, İnci

Milan Kundera, Bilmemek

Milan Kundera, Kimlik

Milan Kundera, Perde

Milan Kundera, Yavaşlık

Oruç Aruoba, İle

Özdemir Asaf, Yalızlık Paylaşılmaz

Özdemir Asaf, Dokuza Kadar On

Pablo Neruda, Yeryüzünde Konaklama

Pablo Neruda, Kuşlar Sanatı

Pablo Neruda, Kuruntular Kitabı

Pablo Neruda, Kaptanın Dizeleri

Sait Faik Abasıyanık, Havada Bulut

Sait Faik Abasıyanık, Kumpanya

Sait Faik Abasıyanık, Kayıp Aranıyor

Sait Faik Abasıyanık, Lüzumsuz Adam

Sait Faik Abasıyanık, Semaver

Sait Faik Abasıyanık, Mahalle Kavgası

Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan

Sait Faik Abasıyanık, Şahmerdan

Sait Faik Abasıyanık, Medarı Maişet Motoru

Sait Faik Abasıyanık, Seçme Hikayeler

Sait Faik Abasıyanık, Havuz Başı

Selim İleri, Cumartesi Yalnızlığı

Selim İleri, Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak

Selim İleri, Dostlukların Son Günü

Sema Kaygusuz, Yüzünde Bir Yer

Sema Kaygusuz, Doyma Noktası

Sema Kaygusuz, Karaduygun

Sema Kaygusuz, Sandık Lekesi

Sema Kaygusuz, Yere Düşen Dualar

Sema Kaygusuz, Esiz Sözler Kuyusu

Sylvia Plath, Ariel

Tezer Özlü, Yeryüzüne Dayanabilmek İçin

Tezer Özlü, Eski Bahçe - Eski Sevgi

Tomris Uyar, Yaz Düşleri Düş Kışları

Tomris Uyar, Yürekte Bukağı

Tomris Uyar, İpek ve Bakır

Tomris Uyar, Sekizinci Günah

Tomris Uyar, Ödeşmeler ve Şahmeran Hikayesi

Turgut Uyar, Dünyanın En Güzel Arabistanı

Umberto Eco, Ortaçağ’ı Düşlemek

Vüs’at O. Bener, Siyah-Beyaz

Vüs’at O. Bener, Bay Muannit Sahtegi’nin Notları

Vüs’at O. Bener, Kapan

Yaşar Kemal, Ağrı Dağı Efsanesi

Yaşar Kemal, Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor

Yaşar Kemal, Teneke

Yaşar Kemal, Kuşlar da Gitti

Yaşar Kemal, Üç Anadolu Efsanesi

Yekta Kopan, Aile Çay Bahçesi

Yekta Kopan, Fildişi Karası

Yekta Kopan, Kara Kedinin Gölgesi

Yekta Kopan, İki Şiirin Arasında

Yekta Kopan, Bir de Baktım Yoksun

Yekta Kopan, Kediler Güzel Uyanır

Zülfü Livaneli, Bir Kedi Bir Adam Bir Ölüm

Zülfü Livaneli, Leyla’nın Evi

Zülfü Livaneli, Arafat’ta Bir Çocuk