



Kafka Okur Dergi, Selcan Aydın, Anlatı, Sayı 6, 2015

… Gidiyordum, gidiyordum ama arkamdan gelmesi için de dua ediyordum. Gelmezse bir daha olmazdı, bir daha sarılamazdık eskisi gibi, bir daha sevemezdim, içimde bir şeyler paramparça olurdu. Cam kırıkları gibi batardı sonra…Gidiyordum, ayak seslerini duymayı umarak. Hıçkıramıyordum bile korkudan. Ben gidiyordum, arkamı dönmeden…Gelmedi.Bir daha da gelmedi. Ben de gitmedim.Yalnızlığa terk edildik.O zamana kadar yalnızlık ne korkunç, ne tekdüze, ne batak, ne çamurdu. Bilmiyordum, korkuyordum bilmediğim şeyden.Çok ağladım, çok yoruldum, çok diplerde yürüdüm, çok karanlık gördüm.Durulunca anladım, sakinleyince öğrendim. Yalnızlık benim en kıymetli, en vefakar dostummuş meğer.Herkes gitti, bi o gitmedi.Herkes geldi, o hiç gitmedi.Ne güldüm, arşı gördüm, ne yürüdüm, ne sevdalandım.O hiç gitmedi.Orada koca bir sır. Aynanın ardındaki sır gibi durdu.Kendime her baktığımda onu gördüm, gözlerim doldu. Gerçekten doldu, yalandan boşaldı gözümün yaşı.Sonra çok sordum, çok cevap aradım ama çağrım öksüz kaldı.Gerçekti işte. En gerçek. Kimse sevmedi onu bu sebepten.Yalancıları sevdiler, kalabalıkları sevdiler, sahtelere çanak açtılar, vicdanını evde bırakanlarla uykularını bölüp paylaştılar.Gerçeği bilmek istemeyenlerin nefreti oldu yalnızlık.Ah yalnızlık.Tek dost,Tek gerçek.Dolu dolu ama süssüz akranım.En az senin kadar yalnızım.Sana süslü cümleler yazmadım.Çünkü sen son nefesime kadar yanımdasın.Beni biliyorsun.Seni seviyorum.