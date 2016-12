K. K. Ara Header$type=menu Ana Sayfa

Şimdi eksiksiz bir kahvaltı masasının başında oturuyor Hikmet Bey. Çaya, kızarmış ekmeklere dokunmuyor, gözlerini yola dikmiş, kıpırdamadan duruyor. Her zaman olduğu gibi dizlerini ovuşturmuyor bu sabah. Kuş gibi hafif hissediyor hala ve hala yüzünde boy aynasındaki gülümseme duruyor. Yoldan bisikletiyle geçen yirmili yaşlarının başında bir kız eve doğru bakıyor. Yavaşlayarak yaklaşıyor, duruyor kapının önünde:



“Günaydın Hikmet Amca”



“Günaydın hanım kızım, nasılsın?”



“İyiyim. Bizimkileri ziyarete geldim.”



Masaya takılıyor gözleri kızın. Hikmet Bey’in tam karşısında duran boş sandalyeye, boş bardağa, boş tabağa bakıp yüzünü ekşitiyor:



“Çarşıya iniyorum Hikmet amca, bir şey lazım mı?”



Hikmet Bey, yüzündeki bütün çizgileri derinleştiren ve kızın yüreğini sıkıştıran bir gülümsemeyle kafasını sallıyor:



“Yok güzel kızım, hiç eksiğim yok bugün.”



İkisi de bir şey söylemiyor bunun üzerine. Kız pedalları ağır ağır çevirerek uzaklaşıyor. Hikmet Bey’in gözleri kapıda, bekliyor.



Bekliyor.



Saat on biri vurdu. Hikmet Bey, Türkçesini beğenmediği genç adamın programı başlamadan kalkıp radyoyu kapattı, her sabah yaptığı gibi. Geri gelip verandaya çıkmadan, kapının önünde durdu bir süre. Dudağının kenarındaki çizgiler aşağı doğru bükülmüş, omuzları düşmüş son kez baktı bahçe kapısına. Kenarda duran tepsiyi aldı ve masaya dönüp, içinden sadece bir parça örgü peyniri aldığı peynir tabağını, iki kez doldurup boşalttığı çay bardağını, yalnızca bir dilim azalmış ekmek sepetini ve bozulmamış diğer tabaklardan sığdırabildiğini dizdi tepsiye. Ağır ağır, kafasını kaldırmadan yaptı bütün bunları. Yine aynı ağırlıkla mutfağa gitti. Masayı tamamen boşaltana kadar iki kez daha gidip geldi böyle. Son sefer mutfağa girdiğinde, elindeki tepsi parmaklarının arasından kayıverdi Hikmet Bey’in. Donup kaldı oracıkta. Ayakta… Elleri iki yanında sallanırken, ağzını açıp, gözleri dolu, derin derin nefes almaya çalıştı.



Yere düşen bardak kırıldı. Yumurta çatladı, biraz sallanıp durdu halının kenarında. Salatalık dilimleri mutfak masasının altına doğru dağılırken, peynirler mutfağın her yerine saçıldı. Yuvarlanmaya devam eden bir siyah zeytin tanesi, küçük halının üzerinden geçip krem renkli bir kadın ayakkabısına çarpınca durabildi ancak. Zeytinin üzerine bastı fark etmeden Hikmet Bey, karısına sıkı sıkı sarılırken.



“Geldin! Reyhan... Geldin sonunda!”



Ne diyeceğini, ne yapacağını bilemiyordu. Zorla ağzından çıkan kelimelerle uzun uzun konuşmak, yıllardır içinde biriktirdiği her şeyi anlatmak istiyordu. Bir yandan kadının saçlarını okşuyor, bir yandan ellerini, boynunu, yüzünün her çizgisini hasretle öpüyordu.



“Çok bekledim karıcığım. Öldü dediler. Neden gelmedin?”



Yaşlı kadın, kocasının yanaklarından akan yaşları silip, “Geldim sevgilim.” dedi sadece.



“Aç mısın? Çok bekledim seni. Yorgun musun? Geldin işte.”



Sandalyeyi çekip oturttu karısını Hikmet Bey, çözülen dizleriyle yere çöküverdi o an. Karısının bacaklarına yüzünü dayayıp iki buçuk yılın biriken hıçkırıklarını boşalttı oraya. Ağladı.



Ağladı.



Genç kız bisikletinin sepetini poşetlerle doldurmuş, sokağa giriyor. Uzaktan Hikmet Bey’in evine doğru bakarken çarşıda gördüğü, neredeyse bütün direklerde asılı duran ve her pazar Hikmet Bey tarafından yenilenen ilanı hatırlıyor. İlanda atmışlı yaşlarda bakımlı bir kadının gülümseyen vesikalık fotoğrafı vardı. Alzehimer hastası olan Reyhan Tekin’in iki buçuk yıl önce kaybolduğunu bildiriliyordu altındaki yazı. Görenlerin insaniyet namına ilçe jandarmasına ya da numarası yazılı olan Hikmet Tekin’e haber vermesi isteniyordu.



Genç kız eve yaklaştıkça aklından Hikmet Bey’in karısını arayan hallerini geçiriyor, yalnızca tatillerde denk geldiği, okula döndüğünde unuttuğu halleri; geçen yıl, kasabaya 10 km uzak barajda bulunan kadın cesedini, Hikmet Bey’in haykırışlarını… Evin önüne gelip iniyor bisikletinden. Pastaneden aldığı, içinde un kurabiyesi olan küçük paketi sepetten çıkarıp bahçe kapısından içeri giriyor. Elindeki paketi göstererek: “Hikmet Amca” diyor, “Kurabiye aldım, tazecik yeriz.”



Verandaya yaklaştıkça hala kahvaltı masasında oturmakta olan Hikmet Bey’in çuval gibi buruşmuş bedenini görüyor. Bahçe kapısından ayırmadığı cansız gözlerini, iki yana düşmüş sıska kollarını, masada eksilmemiş yiyecekleri...



Radyoda genç bir adam, bozuk Türkçesiyle eski bir hikâye anlatıyor.



Kafka Okur Dergi, Ezgi Ayvalı, Öykü, Sayı 6, 2015

Radyoda genç bir adam, bozuk Türkçesiyle eski bir hikâye anlatıyor.

