“Devrimi düşünebiliriz, düşleyebiliriz, hatta yetmez bir sistem bile kurabiliriz. Ama sistemimiz şöyle olsun vesaire... Bunu ne zaman yaparız? Devrimi yaptıktan sonra; b.k devrimi yaptıktan sonra yaparız! Şu anda bunu düşünüyorsan yaparsın. Yapmaya başlarsın. Sonra da hep öyle yaşarsın. Ve bu böyle böyle çoğalır, hayatla da böyle anlamlı bir ilişki kurarsın. Yolda yürürken de yürüyüşün ona göre olur, adımların öyle gider, insanlara baktığın göz değişir, herkes de “ulan bu adam ya da bu insan niye böyle bakıyor?” diye elbette ki seni sorgulayıp anlamaz ama birileri anlar bir şey bulur yani. Birisi farklı yürüyordur orada. Sana bir puan yazmazlar. Bir şey verirsin hayata yani; bakkala bir şey davranırsın, manavdan bir şey alırken tuhaf bir ilişki kurarsın. İster istemez hoş bir ilişki kurarsın...



Yani işte! Hikaye bu.”



Kazım Koyuncu



Çizim: Birol Demircan

Kafka Okur Dergi, Kazım Koyuncu Posteri, Sayı 5, 2015